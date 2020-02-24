بعد إصاباتها الخطيرة في كوريا.. “سارة جو” تنشر فيديوهات عن جلسة علاج شبيهة بـ”التعذيب” تسببت في أزمتها

كشفت اليوتوبر المغربية، سارة جو، المصابة بأزمة صحية، بسبب مستشفى كوري، أمس الأحد، أسرار ما حصل في جلسة العلاج، التي “دمرت حياتها”، وأكدت بالدليل حقيقة ما تعرضت له خلالها.

ومن خلال مقطع فيديو، أكدت سارة جو، صحة كل ما سبق أن قالته عن الموضوع، عبر فيديوهات، تبين لحظات من جلسة العلاج، التي خضعت لها، وكيف كانت تحذر الطبيب حول صحتها، لكنه كان يطمئنها، ويوضح أن الأمر عاد، فيما تبين أن العلاج شبيه بالتعذيب.

وأصيبت سارة جو بشلل نصفي في وجهها، وتضرر في فقرات من عمودها الفقري، وعنقها، ومنطقة الحوض كذلك.

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وقالت سارة جو، من خلال فيديو مطول، سردت فيه تفاصيل ما عاشته خلال جلسات العلاج، التي خضعت لها في مستشفى كوري، إنها تعرضت للرفس، والضرب بالمطرقة، كوسيلة علاج طبيعية، يعرضها مستشفى للطب البديل في كوريا، ما تسببت لها في شلل في نصف وجهها، وآلم حاد في عمودها الفقري.

وكانت اليوتوبر تخضع لجلسة علاج مجانية مقابل القيام بإعلان لصالح المستشفى قبل أن يتسبب ذلك في أضرار صحية مع محاولة المستشفى التملص، وعدم منحها تقريرا طبيا، يمكنها من العلاج في كوريا، وهي، حاليا، في المغرب من أجل الخضوع لإشراف طبيب أخصائي.

وقالت اليوتوبر المغربية، بعد نشر قصتها، إن السفارة المغربية في كوريا دخلت على الخط لمساعدتها في إيجاد حل لها في مواجهتها مع المستشفى الكوري.