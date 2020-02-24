الصحافي “محمد الحجام” عضو المجلس الوطني للصحافة في ذمة الله 

توفي، صباح اليوم الاثنين، الزميل الصحافي محمد الحجام، عضو المجلس الوطني للصحافة، ومدير جريدة ملفات تادلة، في بني ملال، على إثر أزمة قلبية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الراحل “الحجام”، سقط بشكل مفاجئ في المحطة الطرقية لبني ملال، صباح اليوم، حيث كان يستعد للسفر إلى مدينة الرباط، لحضور اجتماع للمجلس الوطني للصحافة.

وأضاف المصدر ذاته، أن أزمة قلبية آلمت بالهالك، نقل على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي لبني ملال، حيث لفض أنفاسه الأخيرة.