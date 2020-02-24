رشقات صاروخية على "غلاف غزة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دوت صـافرات الإنذار بعد ظهر اليوم الإثنين، في مستوطنات "غلاف غزة" ومنطقة أسدود، فيما سمعت أصوات انفجارات ناجمة عن محاولة القبة الحديدية اعتراض قذائف صاروخية أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام أنه تم تفعيل الإنذارات في الجنوب، حيث تم رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو جنوبي البلاد، حيث اعترضت القبة الحديدية 5 قذائف صاروخية.

وتسببت شظايا القذائف بأضرار للممتلكات وبعض المركبات، حيث لم يبلغ عن أضرار جسدية، فيما بلغ عن إصابة بعض المواطنين بحالات من الهلع.

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ووفقا وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد وعقب إطلاق صافرات الإنذار، تم تفعيل منظومة القبة الحديدة في بعض المناطق في الجنوب، وتحديدا في أسدود وكيبوتس "نير عام"، دون أن يبلغ عن سقوط أي قذائف صاروخية في مناطق مأهولة بالسكان.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من الهدوء الذي أعقب العدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث شن الطيران الحربي ليل الأحد الإثنين، سلسلة غارات على مواقع لفصائل المقاومة في القطاع والتي رصد بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات في جنوبي البلاد.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح أمس الأحد، تصعيدا حيث أطلقت فصائل المقاومة رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات "غلاف غزة"، ردا على اغتيال الشهيد محمد الناعم والتنكيل بجسده.