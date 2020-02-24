شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 12 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في إيران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:39 مساءً, 24 فبراير 2020 م المناطق- الالمانية ارتفع عدد حالات الوفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران إلى 12 حالة بعد وفاة أربع حالات منذ يوم أمس.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى ارتفاع عدد الإصابات اليوم إلى 47 مقابل 40 يوم أمس.

وتفيد أنباء أخرى أن عدد ضحايا الفيروس في إيران ربما يكون أكبر بكثير مما يعلنه النظام الإيراني.

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