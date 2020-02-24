شكرا لقرائتكم خبر عن 12 حالة وفاة بفيروس «كورونا» في إيران والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد حالات الوفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران إلى 12 حالة بعد وفاة أربع حالات منذ يوم أمس.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى ارتفاع عدد الإصابات اليوم إلى 47 مقابل 40 يوم أمس.

وتفيد أنباء أخرى أن عدد ضحايا الفيروس في إيران ربما يكون أكبر بكثير مما يعلنه النظام الإيراني.