شكرا لقرائتكم خبر عن 12 حالة وفاة بفيروس «كورونا» في إيران والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع عدد حالات الوفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في إيران إلى 12 حالة بعد وفاة أربع حالات منذ يوم أمس.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى ارتفاع عدد الإصابات اليوم إلى 47 مقابل 40 يوم أمس.
وتفيد أنباء أخرى أن عدد ضحايا الفيروس في إيران ربما يكون أكبر بكثير مما يعلنه النظام الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 حالة وفاة بفيروس «كورونا» في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.