شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: سلامة المشتبه بإصابته بـ«كورونا» في كركوك والان نبدء بالتفاصيل

اوضحت دائرة صحة كركوك بالعراق، اليوم الاثنين، ان الشخص المشتبه بإصابته بفيروس كورونا ثبتت سلامته، مؤكدة خلو المحافظة من الفايروس.

وقال مدير عام دائرة صحة كركوك كريم ولي جميل في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية : إن "الشخص المشتبه بإصابته بفايروس كورونا والعائد من ايران والذي تم حجره يوم امس سيغادر المستشفى اليوم وذلك بعد اجراء كافة الفحوصات اللازمة له وظهور نتائج الفحص في مختبر الصحة العامة الرئيسي في بغداد".

وأضاف أن "النتائج اشارت عدم اصابته بفيروس كورونا، مما يؤكد خلو المحافظة من الفايروس".