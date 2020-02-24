شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: سلامة المشتبه بإصابته بـ«كورونا» في كركوك والان نبدء بالتفاصيل
اوضحت دائرة صحة كركوك بالعراق، اليوم الاثنين، ان الشخص المشتبه بإصابته بفيروس كورونا ثبتت سلامته، مؤكدة خلو المحافظة من الفايروس.
وقال مدير عام دائرة صحة كركوك كريم ولي جميل في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية : إن "الشخص المشتبه بإصابته بفايروس كورونا والعائد من ايران والذي تم حجره يوم امس سيغادر المستشفى اليوم وذلك بعد اجراء كافة الفحوصات اللازمة له وظهور نتائج الفحص في مختبر الصحة العامة الرئيسي في بغداد".
وأضاف أن "النتائج اشارت عدم اصابته بفيروس كورونا، مما يؤكد خلو المحافظة من الفايروس".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: سلامة المشتبه بإصابته بـ«كورونا» في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.