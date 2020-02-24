شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعزل المصاب بفيروس «كورونا» وتفحص المخالطين له والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الوزارة إلى أن الشخص المصاب بالفيروس عاد إلى البحرين في تاريخ 21 فبراير 2020 قادماً من إيران عن طريق دبي ولم يتم رصد أي اعراض على الحالة عند وصوله لمطار البحرين الدولي وأن الاعراض ظهرت عليه بعد دخوله للمملكة، مشيرة إلى أنها قامت بالتواصل مع كافة المسافرين على نفس الرحلة التي كان عليها المصاب لإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتأكد من سلامتهم من الفيروس، موضحةً بأن الشخص المصاب بفيروس كورونا كوفيد 19 يعمل سائقاً لتوصيل طلبة المدارس، وقد قام بتوصيل عدد من الطلبة يوم الأحد بعد عودته من إيران إلى مدرسة ابن النفيس الابتدائية للبنين في سترة ومدرسة سترة الإعدادية للبنين وروضة القمر في سترة، حيث تم التواصل مع كافة الطلبة وأهاليهم وتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرةً إلى أنه سيتم إغلاق المدارس المذكورة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمدة أسبوعين احترازياً.
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