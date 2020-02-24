رئاسة البرلمان تتسلم المنهاج الحكومي

كشف مصدر برلماني، الاثنين، ان رئاسة البرلمان تسلمت المنهاج الحكومي. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المصدر قوله ان "رئاسة البرلمان تسلمت قبل قليل، المنهاج الحكومي". يذكر ان رئاسة مجلس النواب حددت يوم الخميس المقبل موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة على أن يُرسل رئيس الوزراء المكلف المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل الموعد المحدد.



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