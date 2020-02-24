اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن مقتل ثلاثة ارهابيين من المقربين لزعيم "داعش" واعتقال سبعة اخرين بكركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ابطال جهاز مكافحة الارهاب مستمرون في تعقب بقايا قيادات وعناصر عصابات داعش الارهابية، حيث عمل الجهد الاستخباري للجهاز على اكتشاف أهداف في وادي زغيتون ضمن قاطع محافظة كركوك".

واضافت ان "ابطال العمليات الخاصة في الجهاز نفذوا إنزالا جويا بإسناد من طيران التحالف الدولي تمكنوا من خلاله قتل ثلاثة ارهابيين من المقربين لزعيم العصابات الداعشية واعتقال سبعة ارهابيين".