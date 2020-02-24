إيران تعلن استئناف الانشطة التجارية مع العراق

أعلن المتحدث باسم الجمارك الإيرانية، اليوم الاثنين، عن استئناف الانشطة التجارية لمنفذ مهران (زرباطية) الحدودي غرب البلاد مع العراق.
وأضاف ان "الف شاحنة كانت متوقفة على حدود مهران بسبب غلق الحدود، وحاليا دخلت 20 شاحنة عراقية للاسراع بادخال البضائع الى العراق".
وأعرب لطيفي عن أمله في أن تعبر حوالي 300 شاحنة اليوم من حدود العراق إلى مهران لتتسلم خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة، البضائع ونقلها إلى العراق.
واشار المتحدث باسم الجمارك الايرانية الى ان سائقي الشاحنات الإيرانيين والعراقيين كانوا ينتظرون قرارات الحكومة العراقية منذ 8 ايام.
وأعلن العراق الجمعة الماضية أن منافذه الحدودية كافة مع ايران ستغلق حتى إشعار آخر بسبب تفشي فايروس كورونا هناك.
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