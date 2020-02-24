المركزي ينشر جدولاً بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي

وبين الجدول أن مسكوكة 22 غم بلغ سعرها مليون و547 ديناراً، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 328 ألف دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 10 غم 649 ألف دينار.

وأوضح الجدول أن سعر سبيكة 15 غم بلغ 975 ألف دينار، فيما بلغ سعر سبيكة 20 غم 1.309 مليون دينار، وبلغ سعر السبيكة عيار 25 غم 1.644 مليون دينار.



وأدناه جدول بأسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للأسبوع الحالي: