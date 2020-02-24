انت الان تتابع رابع وفاة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

توفي رجل مسن (84 عاما) في منطقة لومبارديا (شمال غرب)، وهو رابع ضحايا فيروس كورونا المستجد في ايطاليا، وفق ما أعلنت الاثنين وزارة الصحة في المنطقة.

توفي الرجل ليلا في المستشفى، وهو ثالث ضحية في منطقة لومبارديا حيث فرض على قرى الحجر الصحي بهدف منع انتشار الفيروس . ويأتي هذا بعد أن شهد شمال إيطاليا رصد حالات اصابة جديدة بالفيروس نهاية الأسبوع الماضي.