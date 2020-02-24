كورونا يدفع الصين لإلغاء دورتها البرلمانية السنوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الصين، الإثنين، إرجاء انعقاد الاجتماعات السنوية للمجلس التشريعي الصيني (البرلمان)، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني ستعلن عن موعد جديد للانعقاد الذي كان مقررا أن يبدأ مطلع مارس/آذار المقبل.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في الصين، تسجيل 150 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وذلك حتى نهاية الأحد 23 فبراير/شباط، ما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 2592 شخصا.

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وأكدت لجنة الصحة الوطنية بالصين أن بر الصين الرئيسي سجل 409 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض عن يوم السبت الذي سجل 648 حالة إصابة.

وأوضحت أن عدد حالات الوفاة الجديدة ارتفع إلى 150 حالة مقابل 97 حالة خلال الفترة نفسها.

وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي وصل الآن إلى 77150 حالة.

ومنذ بداية تفشي الفيروس في ديسمبر/كانون أول الماضي تماثل للشفاء 24 ألفا و734 شخصا من المصابين وغادروا المستشفيات.