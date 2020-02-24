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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الإيطالية تعلن عن رابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
توفي رجل مسن (84 عاما) في منطقة لومبارديا (شمال غرب)، وهو رابع ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وفق ما أعلنت الاثنين وزارة الصحة في المنطقة.
وبحسب الوزارة، توفي الرجل ليلا في المستشفى، وهو ثالث ضحية في منطقة لومبارديا حيث فرض على قرى الحجر الصحي بهدف منع انتشار الفيروس.
ويأتي هذا بعد أن شهد شمال إيطاليا رصد حالات إصابة جديدة بالفيروس نهاية الأسبوع الماضي.
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