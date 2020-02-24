شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسئول إيراني: 12 حالة وفاة و 61 إصابة بفيروس كورونا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أكدت وكالة إيرنا الإيرانية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في مدينة قم إلى 50 حالة من 13 فبراير.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول قوله إن 12 لقوا حتفهم وأصيب حوالي 61 بفيروس كورونا الجديد. Advertisements في السياق، نائب إيراني عن مدينة قم يتهم الحكومة بالتستر عن نطاق انتشار فيروس كورونا. وكانت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، اتهمت النظام بالتستر على انتشار الفيروس لإنجاح عملية الانتخابات.

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