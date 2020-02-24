أنباء عن تنفيذ حكم إعدام الإرهابي المصري هشام عشماوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت وسائل إعلام مصرية، اليوم الإثنين، إن مصلحة السجون نفذت حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي، داخل سجن استئناف القاهرة.



وأعيد عشماوي إلى مصر بعدما اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي في 8 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي في درنة شرقي ليبيا.

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وكانت المحكمة المصرية أصدرت حكمين نهائيين بتأييد حكمي محكمة الجنايات بإعدام عشماوي لإدانته في قضيتي "الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس الثالثة".

وشارك عشماوي في استهداف وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء محمد إبراهيم، في 5 سبتمبر/أيلول 2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله، وهو ما أثبتته الأدلة التي عثر عليها في منزله.

ودبر أيضا الهجوم على كمين الفرافرة الذي أسفر عن مقتل 28 ضابطا ومجندا، وكذلك استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبوصوير، وتأسيس حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي.

واشترك في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، وضلوعه في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى أبوأسماء من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية، شمال شرق القاهرة.