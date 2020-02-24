سلطات تركيا أوقفت موقتا رحلات القطارات القادمة والمتجهة إلى إيران بسبب فيروس كورونا

أعلنت إدارة ​السكك الحديدية​ التركيّة، "توقّف رحلات القطارات القادمة والمتّجهة إلى ​إيران​"، في إطار التدابير الوقائية من "​فيروس كورونا​" الجديد الّذي ظهر مؤخّرًا في مدينة قم الإيرانية.

وأوضحت في بيان، أنّ "توقيف الرحلات هو تدبير مؤقت، على غرار إغلاق المعابر الحدوديّة البريّة بين الجانبين".

وكان قد أفاد وزير الصحة التركية أمس، بـ"توقيف مؤقت من جانب واحد لجميع الرحلات الجويّة الدوليّة القادمة من إيران".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت ​السلطات الإيرانية​ ارتفاع حالات الوفاة جرّاء "فيروس كورونا" إلى 12، وتشخيص الإصابة بالفيروس لدى 47 شخصًا.