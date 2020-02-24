سلطات الصين ترجئ دورتها البرلمانية السنوية وسط أزمة فيروس كورونا

قررت ​السلطات الصينية​ إرجاء دورتها البرلمانية السنوية بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد وذلك للمرة الاولى منذ عقود. وأوضح التلفزيون الوطني أنه "سيتم تحديد موعد جديد للدورة العامة للجمعية الوطنية الشعبية، التجمع الكبير للنظام الشيوعي الذي كان يفترض أن تفتتح في 5 آذاروهو موعد لم يتغير منذ 1985. وينظم هذا الحدث، رمز استقرار النظام، سنويا منذ 1978 وانتهاء "​الثورة​ الثقافية".

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