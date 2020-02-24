المرصد السوري: مقتل 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على مواقع قرب دمشق

أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ عن "مقتل 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على مواقع قرب دمشق". وكان ​الجيش الإسرائيلي​ أعلن في وقت متأخر من مساء أمس أنه شن سلسلة غارات استهدفت مواقع تابعة لحركة ​الجهاد الإسلامي​ في منطقة عادلية ب​ريف دمشق​، مشيرا الى أن "حركة الجهاد تجري في الموقع المستهدف عملية بحث وتطوير لوسائل قتالية تتلاءم مع ​قطاع غزة​، بالإضافة إلى ذلك يتم إنتاج عشرات الكيلوغرامات من مواد تستخدم وقودا ل​قذائف صاروخية​، كما تجرى في الموقع أعمال تأهيل تقنية لنشطاء الجهاد الإسلامي من قطاع غزة ومن الجبهة الشمالية".

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