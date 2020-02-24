وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "دعوة للتحرك بوجه تعديات متزايدة على حقوق الإنسان في أنحاء العالم"، مسلطا الضوء على اضطهاد أقليات و"مستويات مقلقة من جرائم قتل النساء".
وفي كلمة له خلال افتتاح الجلسة السنوية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، شدد على أن "حقوق الإنسان تتعرض لتعديات في أنحاء العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريس: حقوق الإنسان تتعرض لتعديات في أنحاء العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.