غوتيريس: حقوق الإنسان تتعرض لتعديات في أنحاء العالم

وجه الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ "دعوة للتحرك بوجه تعديات متزايدة على حقوق ​الإنسان​ في أنحاء ​العالم​"، مسلطا الضوء على اضطهاد أقليات و"مستويات مقلقة من جرائم قتل النساء".

وفي كلمة له خلال افتتاح الجلسة السنوية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، شدد على أن "حقوق الإنسان تتعرض لتعديات في أنحاء العالم".