رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يقدم استقالته إلى ملك البلاد

أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي ​مهاتير محمد​، أن الأخير قدم إستقالته إلى ملك البلاد. وأتت الخطوة المفاجئة بعد تطورات سياسية كبيرة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة شهدت محاولة من خصوم خليفته المتوقع أنور ابراهيم، داخل ائتلافه "تحالف الأمل" ومن معارضين سياسيين، لتشكيل حكومة جديدة.

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