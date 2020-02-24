الصحة الإيرانية: الأنباء عن وفاة 50 شخصا في مدينة قم بسبب كورونا عارية عن الصحة​​​​​​​

شدد أمين لجنة مكافحة "​فيروس كورونا​" في ​وزارة الصحة​ الإيرانية، أن تصريحات النائب عن مدينة قم في البرلمان أحمد أمير آبادي فراهاني، حول عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس "كاذبة وغير دقيقة"، مشيرا الى أنه "إذا ثبت صحة نصف أو ربع هذا الرقم سأستقيل من منصبي".

وفي وقت سابق أعلن فراهاني، أن "50 شخصا توفوا بسبب "كورونا" في قم وحدها، والتقرير الذي قدمه ​وزير الصحة​ للبرلمان غير دقيق"، مشيرا الى أن "هناك 10 ​حالات​ وفاة يوميا في مدينة قم، وأن هناك نحو 250 مصابا قيد الحجر الصحي، كما تم تسجيل إصابة طفلين في مدينة قم بالفيروس".

وشدد فراهاني على أن "الفيروس منتشر في قم منذ ثلاثة أسابيع"، داعيا إلى "ضرورة فرض الحجر الصحي على المدينة". وأوضح أن "الوضع في المدينة مقلق وينبغي إغلاق العتبات المقدسة والمراجع الدينية لا تمانع في ذلك".

وفي وقت لاحق ذكرت وكالة أنباء "إيسنا" أن النائب فراهاني غادر اجتماع البرلمان لتدهور حالته الصحية، وأن أحد موظفي البرلمان قام بتعقيم مقعده وطاولته. ونقلت الوكالة عن النائب محمد علي وكيلي، أنه يبدو أن صحة أمير آبادي تدهورت لذا غادر البرلمان، مضيفا أنه لا يعلم إن كان النائب عن مدينة قم مصابا بفيروس كورونا أم لا.

