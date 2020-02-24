خوري: لم أوقع على تصريح اقامة مركز حزبي في منطقة الضبية

أعلن ​وزير الثقافة​ السابق ​غطاس خوري​ في بيانٍ، أنه "يتناقل بعض ​وسائل الاعلام​ و​وسائل التواصل الاجتماعي​ خبراً يفيد بأن التصريح المعطى للتيار الوطني الحر لاقامة مركز حزبي في منطقة الضبية تم بناءً على تدخل من الوزير غطاس خوري".

وقال، "من المهم الإفادة ان التصريح المذكور سلك الطرق القانونية من ​التنظيم المدني​ الى ​مديرية الآثار​ واستغرق المدة الكافية للدراسة واجراء الملاحظات والتعديلات المطلوبة".

وأكد في البيان، أنه "لم يوقع على هذا الترخيص كون المعاملة لا تحتاج لتوقيع الوزير، كما أنه لم يوقع أي إستثناء للشروط القانونية المطلوبة".