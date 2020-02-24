ردت الوزير السابقة ندى البستاني على نواب "القوات اللبنانية"، ونشرت كافة المستندات التي تمّ تزويد النائب أنطوان حبشي بها من قبل كهرباء لبنان وقاديشا مع تواريخها السابقة، مؤكدة أنه "سنتابع مع المعنيين من أجل التسريع بنشر أجوبة منشآت النفط".
وأكدت بستاني انّ "الناس الرازحة تحت الأزمة الاقتصادية تستحق منا عرض الحلول لمشاكل الكهرباء وليس التضليل والافتراءات من أجل المكاسب السياسية، ومهما كذبتم في ملف الكهرباء سنبقى لكم بالمرصاد لأن فسادكم في المحروقات والغاز كبير وكبير، وسنردّ بمؤتمر صحافي يوم الجمعة المقبل لنخبر الناس بالحقيقة كاملةً".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني ترد على نواب "القوات اللبنانية" وتنشر المستندات التي تم تزويدها للنائب حبشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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