جابر: مجلس النواب اصدر تشريعات متعلقة بمحاربة الفساد

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ أن "​مجلس النواب​ أصدر التشريعات المتعلقة ب​محاربة الفساد​ ونحن بدأنا التعامل بها منذ فترة، كما تم إقرار اتفاقية ​الأمم المتحدة​ المتعلقة ب​مكافحة الفساد​ والاثراء غير المشروع والتهريب الجمركي والضرائبي". إضغط للمزيد

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