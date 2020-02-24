غريب: لتصعيد الانتفاضة في الشارع بطريقة سلمية وديمقراطية

اعتبر الامين العام للحزب الشيوعي حنا غريب أن امكانية استعادة الاموال المنهوبة من الذين نهبوا هي مسرحية وضحك على الناس واستخفاف بعقول اللبنانيين .
ولفت غريب في حديث إذاعي الى اهمية معرفة حجم الخسائر الذي اوصل البلاد الى الانهيار.
وشدد على ضرورة تصعيد الانتفاضة في الشارع بطريقة سلمية وديمقراطية وعلى ايجاد خرق في بنية هذا النظام من خلال قانون انتخابي خارج القيد الطائفي. ورأى ان "الحكومة الجديدة لم تتخذ أي اجراء لحماية العمال".
وسأل "ماذا تفعل الحكومة الجديدة فهي لم تضع يدها على المشاكل الداهمة الفورية، وليس لديها خطة للانقاذ".
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