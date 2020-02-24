غريب: لتصعيد الانتفاضة في الشارع بطريقة سلمية وديمقراطية

اعتبر الامين العام للحزب الشيوعي ​حنا غريب​ أن امكانية استعادة الاموال المنهوبة من الذين نهبوا هي مسرحية وضحك على الناس واستخفاف بعقول اللبنانيين .

ولفت غريب في حديث إذاعي الى اهمية معرفة حجم الخسائر الذي اوصل البلاد الى الانهيار.

وشدد على ضرورة تصعيد ​الانتفاضة​ في الشارع بطريقة سلمية وديمقراطية وعلى ايجاد خرق في بنية هذا النظام من خلال قانون انتخابي خارج القيد الطائفي. ورأى ان "​الحكومة الجديدة​ لم تتخذ أي اجراء لحماية ​العمال​".

وسأل "ماذا تفعل الحكومة الجديدة فهي لم تضع يدها على المشاكل الداهمة الفورية، وليس لديها خطة للانقاذ".