توقيف شخصين يروجان المخدرات في منطقة كسروان

أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة انه "توافرت معلومات ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول قيام أشخاص بترويج المخدرات في منطقة جبل لبنان-كسروان. نتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، تمكن هذا المكتب بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية من توقيف في المحلة المذكورة المدعوين: ع. غ. (مواليد 1998، سوري) م. ح. (مواليد 1993، سوري) وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على: /28/ مظروفا بداخله مادّة باز ​الكوكايين​ بلغت زنتها /160/غ. /29/ مظروفا من بودرة الكوكايين بلغت زنتها /70/غ. /11/ مظروفا من مادة ​حشيشة الكيف​ بلغت زنتها /170/غ. /31/ مظروفا من مادة ​الماريجوانا​ بلغت زنتها /84/غ. التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص.

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