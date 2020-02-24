النشرة: دورية اسرائيلية مشطت الطريق الترابي بين تلال الوزاني ووادي العسل

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "​دورية اسرائيلية​ مدعومة بسيارتي جيب هامر مشطت الطريق الترابي في محاذاة ​السياج الحدودي​ انطلاقا من تلال ​الوزاني​ حتى وادي العسل مرورا بالشطر الشمالي ل​بلدة الغجر​، وكان عناصر الدورية يتوقفون لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة على السياج، قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة الوضع وتزامن ذللك مع تحليق ل​مروحية​ اسرائيلية فوق ​مزارع شبعا​".

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