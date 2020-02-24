معوض: على الحكومة تعليق الرحلات فورا مع أي بلد يشكل خطرا على لبنان بسبب كورونا

أكّد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض، في موضوع الرحلات الجوية مع الدولة الّتي يتفشّى فيها "فيروس كورونا"، أنّ "القضيّة ليست سياسيّة أو ايديولوجيّة، بل تتعلّق بالأمن الصحّي للبنانيّين. حتّى العراق علّق رحلاته مع إيران، ولبنان مكتظّ سكانيًّا وغير جاهز لمواجهة فعّالة لانتشار "كورونا".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "اتباع سياسة النعامة جريمة، وعلى الحكومة تعليق الرحلات فورًا مع إيران والصين وكوريا الجنوبية وأي بلد يشكّل خطرًا، عوض انتظار وقوع الكارثة لا سمح الله".
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