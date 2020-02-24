معوض: على الحكومة تعليق الرحلات فورا مع أي بلد يشكل خطرا على لبنان بسبب كورونا

أكّد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ​ميشال معوض​، في موضوع الرحلات الجوية مع الدولة الّتي يتفشّى فيها "​فيروس كورونا​"، أنّ "القضيّة ليست سياسيّة أو ايديولوجيّة، بل تتعلّق بالأمن الصحّي ل​لبنان​يّين. حتّى ​العراق​ علّق رحلاته مع ​إيران​، ولبنان مكتظّ سكانيًّا وغير جاهز لمواجهة فعّالة لانتشار "كورونا".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "اتباع ​سياسة​ النعامة جريمة، وعلى الحكومة تعليق الرحلات فورًا مع إيران و​الصين​ و​كوريا الجنوبية​ وأي بلد يشكّل خطرًا، عوض انتظار وقوع الكارثة لا سمح الله".