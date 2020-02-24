الأمن العام: توقيف 23 شخصا بجرم تزوير وتهريب أشخاص

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ توقيف 18 شخص بجرم ​تزوير مستندات​ سفر لتسهيل إنتقال أشخاص من ​لبنان​ الى دول أوروبية، آسيوية وأفريقية، ثلاثة أشخاص بجرم إستعمال مستندات غير عائدة لهم، وشخصين بجرم تهريب الأشخاص وتسهيل إنتقالهم بطرق غير شرعية.

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