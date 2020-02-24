كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 70 اصابة جديدة بفيروس كورونا

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سيول: أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 70 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد ظهر الاثنين، ما يرفع الحصيلة الجملية إلى 833 مصاب ويجعل البلد أكبر بؤرة للوباء خارج الصين.

الحصيلة الجديدة التي نشرت على الموقع الالكتروني للمركز الكوري للسيطرة والوقاية من الأمراض، ترفع عدد المصابين خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى 231، وهو الرقم الأعلى المسجل حتى اليوم.

صباح الاثنين، تحدث المصدر نفسه عن 161 اصابة جديدة ووفاتين. لكن ارتفع عدد الوفيات منذ ذلك الحين إلى 7. وشهدت كوريا الجنوبية ارتفاعا سريعا لعدد الاصابات، حيث سجلت 700 حالة في أسبوع.

ويرتبط معظ المصابين بالفيروس بـ"كنيسة شينتشونجي ليسوع" في مدينة دايغو (جنوب).