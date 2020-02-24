غوتيريش يدعو الى التحرك في مواجهة "التعديات" على حقوق الإنسان في العالم

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جنيف: وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "دعوة للتحرك" الإثنين بوجه "تعديات" متزايدة على حقوق الإنسان في أنحاء العالم مسلطا الضوء على اضطهاد أقليات و"مستويات مقلقة من جرائم قتل النساء".

وقال غوتيريش إن "حقوق الإنسان تتعرض لتعديات" وذلك في افتتاح الجلسة السنوية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

