شكرا لقرائتكم خبر عن "حراس الليل لأردوغان" يرتكبون جرائم ضرب وسحل المواطنين فى شوارع تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مقطع فيديو تداوله النشطاء الأتراك على موقع تويتر، انتهاكات حراس الأحياء والأسواق التابعين لسلطات العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على المواطنين بالضرب والسحل والشتائم الجارحة.

ويأتي الحادث بعد إقرار لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان التركي تعديلات في قانون حراس الأحياء، تمنح حراس الأسواق والأحياء صلاحيات استخدام السلاح والقوة وتفتيش المواطنين.

وأقرت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان التركي مشروع قانون حراس الأسواق والأحياء، وهم عناصر أمن مخول لهم القبض على الصادر في حقهم قرارات اعتقال أو مذكرات ضبط وإحضار، على أن يكون للحراس حق استخدام السلاح خلال قيامهم بعملهم.

وحسب مشروع قانون حراس الأسواق والأحياء الذي جرت الموافقة عليه، يمتلك هؤلاء صلاحية اتخاذ التدابير والاحتياطات المانعة لأن يضر المشتبه بهم الآخرين أو أنفسهم، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة من أجل المحافظة على الأدلة من الضياع، كذلك بإمكانهم فحص بطاقات الهويات للتأكد من محل السكن.

وأبدى نواب المعارضة تحفظهم على مشروع القانون، وحذر نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، علي أوزتونتش، من أن الغرض من هذا القانون هو وضع نظام جديد في البلاد، وليس فكرة الخفر التقليديين المعروفة، مؤكدًا أنهم يريدون تشكيل تنظيم شرطي جديد، متسائلاً في الوقت ذاته عما إذا كان الحصول على شهادة التعليم الإعدادي شرطًا لتعيين الحراس أو لا؟

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نائب الحزب نفسه عن مدينة إسطنبول، توران آيدوغان، أكد فى تصريحات نقلها موقع تركيا الآن أن مشروع القانون مخالف للدستور، قائلًا: «بدلًا من مناقشة هذا القانون هنا، يجب أن يجري تشكيل لجنة فرعية، وإرساله إليها، وإتمام المناقشات هناك، ثم نضعه أمام المجتمع التركي".