شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب "إعلام" جامعة مصر يشاركون فى ملتقى الإعلام العربى بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تشارك الجامعة فى ملتقى الإعلام العربى للشباب والمنعقد بجامعة الدول العربية يوم السبت المقبل (29 فبراير الجارى)، وذلك من خلال مجموعة من طلاب كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بالجامعة الذين تم اختيارهم للمشاركة فى الفعاليات المصاحبة لهذا الملتقى للعام الثانى على التوالي.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة، وأضاف أن هذه المشاركة لطلاب كلية الإعلام تأتى بدعوة من ماضى الخميس الأمين العام لملتقى الإعلام العربى للشباب، وأيضاً فى إطار دعم التدريب العملى لطلاب كلية الإعلام بالجامعة وتأهيلهم لاقتحام المجال العملى بعد التخرج.

وقال الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، إنه من المقرر عقد فعاليات الملتقى بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة العربية بالقاهرة بحضور نخبة من السفراء والإعلاميين بالوطن العربي.

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وأوضح أن كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فازت بدرع الملتقى وعدد من شهادات التقدير، والجوائز للطلاب المشاركين فى العام الماضى تقديرا لمشاركتهم الفاعلة وإثرائهم ندوات الملتقى بعدد من المقترحات والأفكار لتطوير منظومة الإعلام العربي.