“الترحيل” أو “منع الجماهير”.. فيروس كورونا “يضرب” الدوري الايطالي

امتدت المخاوف من إستمرار إنتشار فيروس كورونا في إيطاليا إلى مباريات الدوري، بعد تسجيل ثالث حالة وفاة أمس الأحد، كانت ضحيتها مسنة تقطن بمنطقة لومبارديا، وفق إفادة وسائل إعلام إيطالية وإسبانية.

وشددت المصادر ذاتها على كون انتشار الفيروس بالشمال الإيطالي كانت له انعكاسات على مباريات كرة القدم بعدما تقرر إغلاق المدارس والجامعات حتى نهاية الشهر الحالي.

وفرض انتشار فيروس كورونا تأجيل العديد من المباريات الخاصة بالفئات الصغرى، والقسم الأول والثاني، وكل مباريات بطولة الهواة، كما أن قمة يوفنتوس والإنتر مرشحة، بدورها، لنقلها إلى ملعب آخر بسبب الفيروس.

وكشفت المصادر ذاتها أن القمة المبرمجة يوم فاتح مارس فوق أرضية ملعب تورينو مهددة بـ”الترحيل”، مبرزة في السياق ذاته أن الاتحاد الايطالي سيجتمع اليوم، الاثنين، من أجل الحسم في المواجهة من خلال خيارين، إما خوضها بتورينو من دون جماهير أو ترحيل المواجهة إلى ملعب محايد.