رابع وفاة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا

توفي رجل مسن (84 عاما) في منطقة لومبارديا (شمال غرب)، وهو رابع ضحايا فيروس كورونا المستجد في ايطاليا، وفق ما أعلنت الاثنين وزارة الصحة في المنطقة.

وتوفي الرجل ليلا في المستشفى، وهو ثالث ضحية في منطقة لومبارديا حيث فرض على قرى الحجر الصحي بهدف منع انتشار الفيروس .

ويأتي هذا بعد أن شهد شمال إيطاليا رصد حالات إصابة جديدة بالفيروس، نهاية الأسبوع الماضي.