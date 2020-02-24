الحركة الشعبية يحتفظ برئاسة مجلس جماعة بني ملال بعد عزل الرئيس السابق

‎ فاز أحمد بدرة عن الحركة الشعبية، برئاسة بمجلس بلدية بني ملال اليوم الاثنين، ليحافظ بذلك على الرئاسة عقب عزل الرئيس السابق المنتمي لنفس الحزب.

وتمكن حزب السنبلة من الحفاظ على رئاسة المجلس بـ24 صوتا، مقابل 13 لمرشح حزب العدالة والتنمية و5 أصوات لمرشح الأصالة والمعاصرة، الذي قدم ترشيحه في آخر اللحظات.

وكانت المحكمة الإدارية في الدارالبيضاء، قضت الاثنين قبل الماضي، بعزل رئيس جماعة بني ملال، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، “أحمد شد”، مع إحالته على محكمة جرائم الأموال.

وجاء قرار العزل، بعد قرار سابق لوزارة الداخلية يقضي بتوقيف رئيس جماعة بني ملال، بناء على التقارير، والملاحظات، التي أنجزتها بها مفتشية وزارة الداخلية، والتي سجلت عدة خروقات مالية للجماعة.