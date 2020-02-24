بعد الإمارات.. الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بكورونا وتسجيل أول إصابة بالبحرين

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مشهد الإيرانية، أظهرت وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID19.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن الحالة الأولى لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 سنة، والثانية لمواطن سعودي (61 سنة)، وحالتهما الصحية إلى الآن طبيعية ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض.

وأضافت، أن الحالة الثالثة لشخص (بدون جنسية، 21 سنة) وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض عليه.

وبينت أن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية.

وقالت الوزارة إنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة، وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

من جهة أخرى، أوقفت الصحة الكويتية الإجازات لجميع العاملين فيها.

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ونص التعميم الذي اصدره وكيل الوزارة، مصطفى رضا، على إيقاف الإجازات حتى إشعار آخر. وأعلنت الكويت الأحد إجلاء 800 من رعاياها من إيران.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية بدورها تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لمواطن بحريني قادم من إيران، “حيث تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه وتم نقله فورا للعلاج والعزل” في مركز صحي.

ويسافر آلاف الكويتيين والبحرينيين الشيعة إلى إيران لزيارة أماكن مقدسة، خصوصا في قم ومشهد.

وإلى جانب الكويت والبحرين، سجلت الإمارات ظهور 13 إصابة، تم شفاء ثلاث منها، بينما تعود آخر حالتين لزائر ايراني يبلغ من العمر 70 عاما وحالته الصحية غير مستقرة، وزوجته البالغة من العمر 64 عاما.

وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 8 وفيات، و43 إصابة.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 دجنبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.