طقس الاثنين.. بارد في الصباح ومستقر باقي اليوم

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن يظل الطقس باردا شیئا ما خلال الليل والصباح فوق المرتفعات، كما ستبقى درجات الحرارة نسبيا مرتفعة خلال النهار وذلك بكل من المناطق الوسطى والسهول الداخلية وجنوب البلاد.

ومن المتوقع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مع بعض الكتل الضبابية بالواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية وجوار السواحل، كما سيلاحظ ظهور سحب أخري مدارية، آتية من الجنوب ومحملة بقطرات مطرية أو زخات مع احتمال بروز الرعد وذلك فوق الأقاليم الجنوبية.

كما ستعرف سواحل البحر الأبيض المتوسط انتشار سحب منخفضة كثيفة مرفوقة ببعض الأمطار الخفيفة والمحلية. عدا ذلك، ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من الشرق بكل من منطقة طنجة ووسط البلاد والأقاليم الجنوبية، وستهب معتدلة القوة من القطاع الغربي وأحيانا من الشمال بباقي المناطق الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين درجة واحدة تحت الصفر و 05 درجات بمرتفعات الأطلس والریف، وما بين 5 و11 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس وكذلك الجنوب الشرقي، وما بين 11 و18 درجة بالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة وسهول المحيط الأطلسي، والسهون الداخلية وأقصى جنوب شرق البلاد، وستكون ما بين 18 و 26 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والواجهة المتوسطة، وما بين 18 و25 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والريف ومنطقة طنجة والجنوب الشرقي والسواحل، وما بين 25 و33 درجه بالسايس، وسهول المحيط الأطلسي، والسهول الداخلية، وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبباقي المناطق.