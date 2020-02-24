استطلاع: ارتفاع شعبية ترامب لأول مرة منذ 2017

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاع أميركي جديد للرأي، ارتفاعا في مدى الرضى عن أداء الرئيس دونالد ترامب، لأول مرّة منذ عام 2017، ما يعني ارتفاع احتمال فوزه بدورة رئاسية ثانية.

وبيّن الاستطلاع الذي أجرته شركة الاستشارات الأميركية "غالوب"، أن 49% من المستطلعة آرائهم قالوا إنهم يشعرون بالرضى عن أداء ترامب، مقابل 48% منهم لم يشعروا بالرضى عنه، في أول استطلاع إيجابي للرأي بالنسبة لترامب منذ كانون الثاني/ يناير 2017.

وأظهر موقع استطلاعات الرأي "فايف ثيرتي إيت"، ارتفاع معدلات استحسان ترامب بين الجمهور، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، عندما بدأ إجراءات العزل ضده.

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أما بما يتعلق بنتائج استطلاع "غالوب"، فقد كتب المحلل في شبكة "سي إن إن"، هاري إيتن: "الموافقة على ترامب آخذة بالارتفاع في الوقت المناسب... لأنه عادة ما تُصبح أكثر قابلية للتنبؤ في آذار/ مارس من كل عام انتخابي".

وأضاف أن الرؤساء الذين يحصلون على معدلات موافقة تتراوح بين الـ46% و54%، يواجهون عادة معركة انتخابية شرسة، أما الرؤساء الذين يحصلون على معدلات استحسان أدنى من 45%، فإنهم عادة ما يخسرون، مشددا على أنه من المرجح أن يرتفع تأييد ترامب في الفترة المقبلة.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته "سي بي سي نيوز" أمس الأحد، أن 65% من الأميركيين يعتقدون أن ترامب سيفوز بدورة رئاسية ثانية العام الجاري، في معركة حادة مع منافسه الديمقراطي الذي لم يُحدد بعد.