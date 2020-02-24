شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان تسجل أول إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال الوزير فيروز الدين فيروز خلال مؤتمر صحفي في كابول إنه تأكدت إصابة حالة من بين ثلاث حالات كانت تشتبه السلطات بها في إقليم هرات بغرب البلاد.
وأعلن الوزير حالة الطوارئ في الإقليم المتاخم لإيران، حيث رصدت عشرات من حالات الإصابة وثماني وفيات.
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