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أفغانستان تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

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قال وزير الصحة العامة في أفغانستان اليوم الاثنين إن بلاده رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير فيروز الدين فيروز خلال مؤتمر صحفي في كابول إنه تأكدت إصابة حالة من بين ثلاث حالات كانت تشتبه السلطات بها في إقليم هرات بغرب البلاد.

وأعلن الوزير حالة الطوارئ في الإقليم المتاخم لإيران، حيث رصدت عشرات من حالات الإصابة وثماني وفيات.

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