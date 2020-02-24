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مدينة ووهان تعدل عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي المتعلقة بكورونا المستجد

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صورة أرشيفية

أعلنت السلطات في ووهان الاثنين أنها عدلت عن قرارها السماح لبعض الأشخاص بمغادرة المدينة الخاضعة لحجر صحي والتي كانت بؤرة وباء فيروس كورونا المستجد في الصين.

وقالت بلدية المدينة في بيان إن الاعلان السابق عن السماح بمغادرة غير المقيمين للمدينة الخاضعة لحجر صحي منذ 23 كانون الثاني/يناير والتي تعد 11 مليون نسمة، بشروط بات الآن "لاغيا".

 

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