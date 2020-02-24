انت الان تتابع مدينة ووهان تعدل عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي المتعلقة بكورونا المستجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت السلطات في ووهان الاثنين أنها عدلت عن قرارها السماح لبعض الأشخاص بمغادرة المدينة الخاضعة لحجر صحي والتي كانت بؤرة وباء فيروس كورونا المستجد في الصين.

وقالت بلدية المدينة في بيان إن الاعلان السابق عن السماح بمغادرة غير المقيمين للمدينة الخاضعة لحجر صحي منذ 23 كانون الثاني/يناير والتي تعد 11 مليون نسمة، بشروط بات الآن "لاغيا".