انت الان تتابع رئيس وزراء ماليزيا يقدم استقالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد

قدم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد استقالته بشكل مفاجئ اليوم الاثنين لملك البلاد، بعد أن بلغت الصراعات داخل الائتلاف الحاكم حول من يخلفه في المنصب ذروتها.

وبذلك يكون حزب مهاتير "بيرساتو" (اتحدوا) أيضا قد غادر ائتلاف "باكاتان هارابان" (الأمل) الحاكم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء نبأ الاستقالة عن بيان لمكتب رئيس الوزراء، والذي لم يدل بأي تفاصيل إضافية.

ولم يتضح ما إذا كان مهاتير قد استقال من أجل تشكيل حكومة جديدة أم لتمهيد الطريق أمام خليفة له في المنصب.

وكان أنور إبراهيم، المرشح لتولي رئاسة الوزراء في ماليزيا، قد أعلن في وقت سابق إنه التقى في "اجتماع جيد للغاية" مع مهاتير اليوم الاثنين، وسط شائعات حول إعادة هيكلة تلوح في الأفق يمكن أن تعيد تشكيل الائتلاف الحاكم.

Advertisements

وجاء الاجتماع بعد ظهور تقارير بأن أنصار مهاتير يقومون بمناورات لتشكيل حكومة جديدة تستبعد أنور من خلافة رئيس الوزراء في المنصب.

وكان الخصمان السابقان قد وحدا جهودهما قبل عامين لتحقيق نجاح مذهل في الانتخابات التي أدت إلى الإطاحة بائتلاف ظل في السلطة لستة عقود.

وقال أنور للصحفيين قبل حضور اجتماع لـ"حزب عدالة الشعب" الذي يتزعمه: "يكفينا أننا واضحين حتى الآن ... لقد كان اجتماعا جيدا للغاية، لقد تأثرت بموقفه بعدم الانصياع لمجموعة ترغب في اغتصاب السلطة دون وضع أجندة للتغيير".

وبالرغم من التعهدات قبل انتخابات أيار/مايو 2018 بتسليم السلطة لأنور، قال رئيس الوزراء مهاتير 94/ عاما/ مرارا قبل ذلك إنه سوف يستقيل فقط بعد حل مشكلات من إرث الإدارة السابقة.