شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مصلحة السجون بمصر تنفذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 نفذت مصلحة السجون المصرية، صباح اليوم، داخل سجن استئناف القاهرة حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي، بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي وعضو من دار الإفتاء.

Advertisements وكانت المحكمة أصدرت حكمين نهائيين بتأييد حكمي محكمة الجنايات بإعدام الإرهابي هشام عشماوي لإدانته في قضيتي "الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس الثالثة". وكان "عشماوي" أعيد إلى مصر بعدما اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي في 8 أكتوبر العام الماضي في درنة شرقي ليبيا، وعمل "عشماوي" ضابطا في الجيش المصري قبل طرده في عام 2012 بسبب آرائه المتشددة، ثم انضم إلى جماعة "أنصار بيت المقدس" في سيناء، إلا أنه انشق عنها وأعلن مبايعته تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر 2014.

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