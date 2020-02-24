الرئيس الأمريكي يصل إلى الهند واستقبال حافل بانتظاره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إلى الهند، بعد 17 ساعة استغرقتها الرحلة إلى بلد يزوره للمرة الأولى منذ توليه المنصب.



ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، هبطت طائرة الرئيس الأمريكي عند الساعة 6,05 ت ج في مطار أحمد آباد الدولي، حيث سيعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وخلال زيارته التي تستمر يومين وترافقه فيها السيدة الأولى ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنير ومسؤولون آخرون، سيزور ترامب أولا ولاية غوجارات الغنية في غرب الهند.

وغوجارات هي مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي أشاد به ترامب في تصريحات سبقت الزيارة بقوله: "من حسن الصدف أنني أكن تقديرا كبيرا لرئيس الوزراء مودي".

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ومن المنتظر أن يحضر الاثنان تجمعا حاشدا في أحمد آباد، بمشاركة أكثر من مئة ألف شخص في أكبر ملعب كريكت في العالم سيتم تدشينه بهذه المناسبة.

ويقيم مودي هذا التجمع الذي أطلق عليه اسم "ناماستي ترامب" (تحية لترامب) ردا على مهرجان مماثل أقامه الرئيس الأمريكي له في هيوستن بولاية تكساس، في سبتمبر/أيلول الماضي وحمل اسم "هاودي مودي" (تحية لمودي باللهجة المحلية).

وعند العصر يتوجه ترامب إلى ضريح تاج محل، الصرح الشهير من الرخام الأبيض الذي شيّده الإمبراطور المغولي شاه جهان في القرن السابع عشر لرفات زوجته ممتاز محل.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت تطورت فيه العلاقة بين الهند والولايات المتحدة لتصبح شراكة استراتيجية كاملة، ستعززها اتفاقيات يوقعها البلدان خلال زيارة ترامب الحالية.

زيارة مهمة لرئيس أمريكي لم تغفل الهند جانبها الأمني، حيث جندت لها أكثر من 10000 شرطي.