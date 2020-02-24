شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أفغانستان تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت أفغانستان اليوم الإثنين، 24/شباط/2020، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.



Advertisements

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، إصابة 3 أشخاص بفيروس "كورونا" من العائدين من مدينة مشهد الإيرانية.

وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

وانتشر الفيروس في إيران بشكل متسارع، حيث سجلت أعلى عدد وفيات بعد الصين.