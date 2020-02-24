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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية: ننسق مع الكويت لعلاج سعودي مصاب بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين أنها تنسق مع نظيرتها الكويتية بشأن علاج سعودي مصاب بفيروس كورونا المتحور الجديد وموجود في الكويت.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المتحور الجديد، وأوضحت أنهم قادمون من إيران، وأن أحدهم سعودي يبلغ من العمر 61 عاما.
وأضافت الصحة السعودية، على حسابها على موقع تويتر، اليوم، :"بالإشارة إلى ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية عن إصابة مواطن سعودي في الكويت قادم من إيران بفيروس كورونا الجديد، نوضح أن التنسيق قائم مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن الذي سيبقى في الكويت لحين شفائه بإذن الله، وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية".
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