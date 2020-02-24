رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يقدم استقالته

تقدم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم الإثنين، باستقالته من منصبه، وسط محادثات عن تشكيل ائتلاف جديد.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الماليزي إن مهاتير محمد قد استقالته اليوم الإثنين إلى الملك في العاصمة كوالالمبور.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث قوله إن بياناً رسمياً سيصدر عما قريب بهذا الشأن.

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وكان مهاتير محمد (92 عاماً) قد أدى اليمين الدستورية رئيساً لوزراء ماليزيا في العاشر من مايو عام 2018، بعد فوز التحالف الذي يقوده بالانتخابات العامة ليصبح سابع رئيس وزراء للبلاد منذ استقلال ماليزيا عن بريطانيا عام 1957.

وماليزيا دولة ملكية دستورية، يتم اختيار الملك كل 5 سنوات بالتوافق، في اجتماع يحضره 9 ملوك يمثلون 9 أسر حاكمة في الدولة.

وكانت للملك من قبل صلاحيات دستورية أكبر من الوقت الحالي، لكنها تقلصت خلال فترة رئاسة وزراء مهاتير الأولى 1981-2003.