مصطفى حمدان: المشكلة ليست مع اصحاب الأفران بل مع السلطة الحاكمة

امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​مصطفى حمدان​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "المشكلة ليست مع اصحاب الأفران، انما المشكل الرئيسي مع ​السلطة​ الحاكمة التي أدت وصول الناس الى الذل والجوع وحرمانه من لقمة العيش والطبابة والتعليم"، معتبرا ان "هذه السلطة الحاكمة المتمركزة والمتمسكة بكرسي الحكم من كبيرهم الى صغيرهم نهبت مليارات ​الدولار​ات وأضاعت قيمة العملة الوطنية امام الدولار وهربوها الى الخارج وتآمروا مع ​المصارف​ لافراغ جيوب المواطنين اللبنانيين، وهذا هو السبب الحقيقي لأزمة الرغيف ولا تحملوا العبء لأصحاب الافران لانهم منا وفينا وعائلات عمال الافران يعانون كمان نعاني"، مضيفا :"احذروا رفع الدعم عن ​رغيف الخبز​ و​الانتفاضة​ المباركة مستمرة للدفاع عن حقوق الناس وعن رغيفهم".

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