المقداد: لبنان ليس دولة موبوءة وعلينا ألا نهلع

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي المقداد​ أنه "لغاية الآن لم يصنف فيروس ​الكورونا​ بأنه وباء ونحن نتبع ارشادات ​منظمة الصحة العالمية​، و​لبنان​ ليس دولة موبوءة حتى الآن، علينا ألا نهلع ولكن يجب أن نتعاطى بمسؤولية".

وفي حديث تلفزيوني، لفت المقداد إلى أن "الكمامات الورقية لا تحمي من الكورونا وللاسف هناك من يستغل الظرف الراهن لتحقيق أرباح مادية"، مشيرا الى انه "في ​ماليزيا​ تم تشخيص 18 حالة اصابة بكورونا و​الحياة​ لا تزال طبيعية جدا وتم اتخاذ اجراءات في ​المدارس​ والجامعات وهي نفسها التي تم اتباعها في لبنان وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية".